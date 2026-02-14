«Самая дикая Олимпиада»: фигуристка Туктамышева расплакалась из-за Малинина

Российская фигуристка и тренер Елизавета Туктамышева в своем Telegram-канале не смогла сдержать эмоций после неудачного выступления американца Ильи Малинина в личном турнире зимних Олимпийских игр — 2026.

«Я плачу. Это самая дикая Олимпиада. Это просто невозможно. У меня, честно, нет слов. Я не знаю на самом деле, как радоваться, потому что мне очень обидно за Илью Малинина. Это невероятно, я не знаю… Я просто в шоке», — сказала Туктамышева.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

