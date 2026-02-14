Житель Таиланда ранил ножом туриста, который якобы просил продать ему наркотики

Тайский торговец ранил британского туриста в круглосуточном магазине в Паттайе

Молодой британский турист получил ножевое ранение в круглосуточном магазине в Таиланде. Об этом пишет издание The Pattaya News.

Инцидент произошел около 1:06 13 февраля в круглосуточном магазине на Джомтьен-Бич-роуд в Паттайе. По данным полиции, ссора между 22-летним британцем Даниэлем Саттоном и 23-летним Наттхаватом Чандтхонгом переросла в потасовку.

Саттону, который получил глубокое ножевое ранение в левое бедро, потребовалась медицинская помощь, в критическом состоянии его увезли в больницу.

Подозреваемого задержали прохожие и полиция. В мусорном баке внутри магазина обнаружили нож для чистки фруктов и кухонный нож, которые, как полагают, были использованы при нападении.

Нападавший дал показания, но следователи сомневаются в их правдивости. По словам тайца, турист требовал у него кетамин, а получив отказ, напал первым. В результате Чандтхонг якобы потерял зуб и ударил в ответ ножом.

Пострадавший пока не сделал официального заявления. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения магазина и собирают показания свидетелей.

