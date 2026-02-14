«Газпром» подал в суд иски к австрийским компаниям

«Газпром» подал в российский суд два иска к австрийской компании OMV

«Газпром» и «Газпром экспорт» подали в российский суд иски к «дочке» австрийской компании OMV — OMV Exploration & Production GmbH — и компании TAG GmbH, оператору Трансавстрийского газопровода, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявления зарегистрированы арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 февраля. В иске ПАО «Газпром» к OMV Exploration & Production GmbH говорится о «о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений».

Иск же «Газпром экспорта» к TAG GmbH касается экономических споров по гражданским правоотношениям.

Иски являются частью продолжающихся юридических разбирательств между российской газовой компанией и европейскими партнерами. OMV E&P входит в группу OMV, крупнейшую нефтегазовую компанию Центральной Европы со штаб-квартирой в Вене.

В 2023 году OMV инициировала арбитраж в Стокгольме в отношении контракта на поставку газа в Австрию, потребовав возмещения ущерба от «Газпром экспорта» в связи с «непредсказуемыми поставками» по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году.

В декабре 2024-го OMV сообщала о расторжении контракта с «Газпром экспортом» на транспортировку газа в Австрию. Сами поставки прекратились еще в ноябре.

Ранее «Газпром» сообщил о дефиците газа в единственном хранилище Прибалтики.