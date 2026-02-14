Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Победителю шоу «Танцы со звездами» сменили меру пресечения

Победителя «Танцев со звездами» Леденева отпустили под подписку о невыезде
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следствие сменило меру пресечения находившемуся под домашним арестом победителю шоу «Танцы со звездами» Алексею Леденеву. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие отпустило под подписку о невыезде соучредителя подрядной организации «Интертехника» Леденева. Вместе с бизнес-партнером Алексеем Мороховым и экс-директором компании Юрием Чернышевым он дал признательные показания по делу о хищении при поставках фальсифицированных деталей концерну «Калашников».

Следствие при этом расторгло досудебное соглашение о сотрудничестве с Мороховым и Леденевым. Морохову продлили срок ареста еще на 3 месяца, всего до 18 месяцев, то есть по 12 мая 2026 года включительно. Чернышев также находится под подпиской.

Леденев — спортсмен и предприниматель, в 2010 году становился победителем шоу «Танцы со звездами». Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. В чем именно его подозревают — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Михаил Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!