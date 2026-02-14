Заблокировавших вход в офис РКН молодых людей привлекли к ответственности

Суд в Москве арестовал на 15 суток трех мужчин, заблокировавших вход в офис РКН

Суд в Москве привлек к административной ответственности трех молодых людей, заблокировавших велосипедным замком вход в офис Роскомнадзора (РКН). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В заявлении уточняется, что слушание состоялось в Таганском районном суде. Инстанция назначила подсудимым наказания по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

«Назначены наказания <...> в виде административных арестов сроком на 15 суток Чуянову Михаилу Сергеевичу, Кривяку Кириллу Дмитриевичу и Шакирову Григорию Рустамовичу, которые повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства», — рассказали в пресс-службе.

12 февраля три молодых человека заблокировали велосипедным замком вход в здание РКН, расположенное на станции метро «Китай-город» в Москве. Это произошло после того, как ведомство начало ограничивать работу мессенджера Telegram. На появившихся в сети кадрах видно, как люди с закрытыми лицами подходят к дверям, блокируют вход и затем уходят в неизвестном направлении.

