В США начался частичный шатдаун одного из министерств

WP: в США начался частичный шатдаун структур МВБ из-за недостатка финансирования
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США частично приостановило работу после того, как законодатели не смогли договориться о финансировании его структур. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP).

Уточняется, что частичный шатдаун затронул 13% госслужащих МВБ, при этом, как отмечают журналисты, большинству сотрудников придется продолжить работу без заработной платы до разрешения кризиса.

Подобная ситуация произошла из-за того, что при обсуждении в конгрессе часть демократов настаивала на жестких требованиях к работе иммиграционной службы (ICE) после серии инцидентов, в обмен на продолжение финансирования структуры. Однако сенаторы так и не смогли договориться, что в результате привело к частичному шатдауну МВБ, отмечает издание.

31 января в США начался частичный шатдаун, который завершился 4 февраля. Тогда правительство США временно приостановило работу до утверждения финансирования. Издание также отмечает, что шатдаун был вызван отказом сенаторов-демократов проголосовать за законопроект, который должен был обеспечить продолжение финансирования министерства внутренней безопасности после событий в Миннесоте.

Ранее Такер Карлсон предупредил об угрозе распада США.
 
