Цена спроса: капибары подорожали в России до 2 млн рублей

РИА Новости: дефицит капибар в России разогнал цены на них до 2 млн рублей

Популярность капибар в России привела к резкому росту цен на этих животных — их стоимость достигла 2 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости представители нескольких российских зоопарков.

По их словам, еще несколько лет назад капибару можно было приобрести за 80–200 тыс. рублей, однако на фоне повышенного спроса и ограниченного предложения цены выросли в разы. Ранее директор Барнаульского зоопарка, член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев отмечал, что многие учреждения начали искать капибар из-за их популярности, что вызвало дефицит.

В Ленинградском зоопарке сообщили, что сейчас у них остался один самец по кличке Ермак. Возрастная самка Кайса умерла от острой сердечной недостаточности. Сотрудники пытаются найти молодую неродственную особь для создания пары, однако сделать это сложно из-за нехватки животных и высоких цен.

С аналогичной проблемой столкнулся Белгородский зоопарк. Его представитель Александр Богданов рассказал, что прибывшему из Москвы самцу Савелию пока не могут подобрать партнершу — большинство животных в стране находятся в родстве, а оставшиеся стоят около 2 млн рублей.

В Калининградском зоопарке также сообщили, что делиться животными не готовы из-за отсутствия размножающейся пары. Учреждение направило запросы в другие зоопарки, при этом покупку через частные объявления не рассматривает из-за невозможности подтвердить происхождение животных.

На площадках объявлений в Москве и Подмосковье размещено несколько объявлений о продаже капибар. Стоимость детенышей возрастом от пяти месяцев до года варьируется от 1,2 до 3,1 млн рублей. Некоторые продавцы заявляют о наличии документов и чипирования, однако в отзывах встречаются жалобы на недобросовестные сделки.

Капибары считаются крупнейшими грызунами в мире — их вес может достигать 60 кг. В природе они живут около восьми лет и обитают у водоемов, хорошо плавая благодаря перепонкам на лапах. В условиях зоопарка животным необходим бассейн и разнообразный растительный корм.

Ранее москвич передал зоопарку детеныша пумы, не сумев заботиться о нем самостоятельно.