Сестра Михаила Борисова опровергла смерть ведущего «Русского лото»

Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов жив, заявила его сестра Нина Борисова. Об этом сообщает АГН «Москва».

«Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов.