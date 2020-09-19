В курортном городе Алушта и в нескольких поселках на юге Крыма начнут ограничивать подачу воды. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева на своей странице в Facebook.

По ее словам, ограничения вводятся с 23 сентября. В ночное время с 23.00 до 5.00 в системе водопровода будет снижено давление, что позволит сэкономить воду.

«В Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. Снижение давления — это экономия как минимум 10 тыс. кубометров в сутки», — объяснила чиновница.

Она добавила, что такая мера позволит гарантированно подавать воду в квартиры и дома до апреля 2021 года.

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