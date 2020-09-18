Названа доля жертв COVID-19 среди заболевших в Москве за весь период

Летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 5,06%, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

По данным ведомства, смертность от COVID-19 в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,42%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 5,06%, если учесть все случаи, где он выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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