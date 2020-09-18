Подозреваемый признал вину в убийстве сестер-школьниц в Рыбинске

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух сестер в Рыбинске Ярославской области признался в совершении преступления. Об этом сообщается на сайте СК России.

«Еще одну бутылку выпил … и убил в итоге», — сказал мужчина в ходе оперативной схемки.

15 сентября в Рыбинске были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об изнасиловании и убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью.

Подозреваемым является сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По информации следствия, мужчина в 2019 году вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

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