В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов в десять раз за разглашение тайны

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в Госдуму внесли проект об увеличении штрафов в 10-кратном размере за разглашение информации ограниченного доступа. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает поднять административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. руб. для граждан и до 50 тыс. руб. для должностных лиц. Сейчас санкции предусматривают от 500 руб. до 1 тыс. руб. для граждан и от 4 до 5 тыс. руб. для должностных лиц.

Пискарев отмечает, что под понятие «информация ограниченного доступа» попадают такие данные, как коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления, завещания, адвокатская тайна, тайна связи и другие.

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