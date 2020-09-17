Вакцина «Вектора» не формирует пожизненный иммунитет от COVID-19

Вакцина центра «Вектор» от коронавируса обеспечивает иммунитет минимум на полгода, сообщил представитель центра РИА «Новости».

При этом он отметил, что данная вакцина не создает пожизненный иммунитет от коронавируса.

Также сообщается, что в исследовании вакцины «Вектора» на предмет ее эффективности примут участие по меньшей мере 3 тысячи добровольцев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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