СК назвал причиной пожара в наркоклинике в Красноярске поджог
Причиной пожара в частной клинике в Красноярске стал поджог, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУСК России по региону.
Просмотрев видео с камер внутреннего наблюдения, следователи установили, что один из пациентов поджег предметы интерьера, в результате чего произошло быстрое распространение огня по палате.
Уточняется, что среди погибших в результате пожара поджигателя нет. В настоящее время устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».
В результате пожара погибли четыре человека, еще двое пострадали, они находятся в тяжелом состоянии. Удалось спасти 16 человек.
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