Трамп представил план распределения вакцины от COVID-19 среди населения

Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовленным плане распределения вакцины от коронавирусной инфекции среди американцев, передает Reuters.

По его словам, распределение вакцины может начаться в октябре или немного позднее. Он отметил, что Соединенные Штаты могут распределить до 10 млн доз препарата до конца текущего года.

«Мы готовы распространять вакцины очень безопасным и эффективным образом», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано 29,6 млн заболевших, притом 6,6 млн человек с коронавирусом выявлено в США. В стране выздоровели 2,4 млн пациентов и 196,4 тыс. человек умерли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп рассказал про самый трудный момент своего президентства

— Трамп заявил, что до получения американской вакцины от COVID-19 остались «недели»