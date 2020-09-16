Источник: СК завел дело по статье «доведение до самоубийства» после смерти Тесака

Ника Пикекатлет

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело после смерти националиста Максима Марцинкевича. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что дело было заведено по статье «доведение до самоубийства».

Он также отметил, что следствием назначен ряд расследований, по итогам которых будут установлены обстоятельства произошедшего.

По его словам, также была назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Ранее Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал «Тесака» виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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