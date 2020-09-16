В России выявлено 5 670 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 670, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 5 809 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 890 114 .

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 18 917. За минувшие сутки зафиксировано 132 летальных исхода.

В общей сложности в стране зарегистрированы 1 079 519 случаев COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве скончались еще 10 пациентов с COVID-19

— Добровольцам рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от COVID-19

— В Москве от коронавируса вылечились еще 1223 человека