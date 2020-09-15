Врач рассказала о причине обморока Боярского перед вакцинацией

Российский артист Михаил Боярский упал со стула перед вакцинацией от гриппа из-за легкого головокружения. Об этом в интервью ТАСС рассказала главный врач Городской поликлиники № 39 Санкт-Петербурга Ольга Иванова.

«У него была просто сосудистая реакция такая, ничего страшного в этом нет. Просто закружилась голова. Было жарко, много народу, эмоции, просто переволновался. Это была секундная история», — заявила Иванова.

Боярский проходил вакцинацию от гриппа в поликлинике № 39 Санкт-Петербурга 15 сентября. Перед введением вакцины артисту стало плохо, он упал со стула и ударился головой о стену.

Позже ему вызвали врача, который заявил, что угрозы для здоровья актеру в настоящее время нет.

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