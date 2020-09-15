Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Москве в четверг

Михаил Кириллов
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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области в четверг из-за сильного ветра, сообщает РИА «Новости».

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении центра.

По информации синоптиков, в Москве 17 сентября ветер усилится до 18 м/с. Непогода продлится до полуночи 18 сентября.

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