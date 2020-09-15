Сигнал тревоги подал самолет Петербург — Казань

Самолет рейса Петербург — Казань, подавший сигнал тревоги в воздухе, благополучно приземлился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее портал Flightradar24 информировал о том, что самолет подал сигнал тревоги за 10 минут до совершения посадки в казанском аэропорту. Причины подачи сигнала не уточняются.

Собеседник агентства уточнил, что самолет вылетел из Петербурга в 16:13 по мск и приземлился в 17:54 по мск в штатном режиме.

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