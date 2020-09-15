Подросток получил сотрясение мозга, попав под электросамокат в Москве

Мужчина врезался в подростка на электросамокате в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

Мальчик 2007 года рождения попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомой мягкой ткани теменной области слева.

По данным полиции, наезд на подростка был совершен днем 14 сентября. Отец ребенка рассказал, что его сын выходил из подъезда своего дома, и когда он повернул направо, в него врезался на электросамокате неизвестный мужчина. Мальчик упал на спину и ударился головой об асфальт.

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