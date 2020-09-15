Вывозной рейс с 305 пассажирами вылетел из Тель-Авива в Москву

Вывозной рейс с 305 пассажирами на борту вылетел из Тель-Авива в Москву, среди них 26 иностранных граждан, остальные — россияне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Израиле Анатолия Викторова.

Полет осуществила российская компания.

Рейс SU 501 покинул аэропорт имени Бен Гуриона в израильской столице в 08.10. Он должен прибыть в Москву около полудня.

Это одиннадцатый вывозной рейс из Тель-Авива, организуемый Росавиацией, на котором содействие вывозу российских граждан оказывают Министерство иностранных дел и посольство России в Израиле.

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