У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1

Около островного государства Фиджи в южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение зафиксировали в 04.12 по времени UTC. Эпицентр подземного толчка был в 150 км к юго-западу от города Ламбаса на острове Вануа-Леву. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

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