Лавров объяснил, почему в РФ не открыли уголовное дело по инциденту с Навальным

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у российской стороны пока не имеется законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом он сказал в эфире телеканала RTVI.

«У нас есть свои законы, согласно которым мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело», — сказал Лавров.

По его словам, для возбуждения дела должны быть соблюдены определенные процедуры. Этому была посвящена начавшаяся сразу после данного инцидента и проводимая в настоящее время доследственная проверка, во время которой были рассмотрены все обстоятельства дела, отметил министр.

«Если бы мы прямо сегодня завели уголовное дело, но для этого у нас пока нет законных оснований, и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны», — добавил Лавров.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.