Немецкие врачи заявили, что состояние Навального продолжает улучшаться

Врачи берлинской клиники «Шарите» заявили, что состояние Алексея Навального продолжает улучшаться.

«Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в Charite — Universitätsmedizin Berlin, улучшилось», — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что Навальный может ненадолго вставать с кровати и уже отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Токсикологи отметили расхождение данных в ситуации с Навальным

— Макрон сообщил Путину, что анализ Франции также выявил у Навального «Новичок»

— Путин назвал голословными обвинения России в ситуации с Навальным