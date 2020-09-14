Немецкие врачи заявили, что состояние Навального продолжает улучшаться
Врачи берлинской клиники «Шарите» заявили, что состояние Алексея Навального продолжает улучшаться.
«Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в Charite — Universitätsmedizin Berlin, улучшилось», — говорится в сообщении.
Специалисты подчеркнули, что Навальный может ненадолго вставать с кровати и уже отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
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