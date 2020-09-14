Первая партия вакцины «Вектора» от коронавируса будет выпущена в ноябре

Ведущий научный сотрудник центра «Вектор» Ильназ Иматдинов заявил, что первая партия вакцины после регистрации для проведения расширенных клинических исследований будет выпущена в ноябре.

«После регистрации препарата первые серии препаратов для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре», — сказал он в эфире Первого канала.

Ученый добавил, что после проведения двух клинических исследований вакцины, у всех участников эксперимента после второй прививки были выявлены требуемые титры антител. Также он отметил, что шесть человек жаловались на боль в месте введения препарата, однако она пропала сама собой.

Иматдинов уточнил, что в исследовании вакцины «Вектора» от коронавируса задействованы 100 добровольцев.

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