В России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 509, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 83 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 2 475 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 878 700.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 18 635. За минувшие сутки зафиксировано 57 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрированы 1 068 320 случаев COVID-19.

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