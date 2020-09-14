В России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 509, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 83 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 2 475 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 878 700.
При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 18 635. За минувшие сутки зафиксировано 57 летальных исходов.
В общей сложности в стране зарегистрированы 1 068 320 случаев COVID-19.
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