Еще 824 пациента с COVID-19 вылечились в Москве

В Москве выздоровели еще 824 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Всего число вылечившихся от COVID-19 достигло 230 397.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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