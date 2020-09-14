Еще 824 пациента с COVID-19 вылечились в Москве
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве выздоровели еще 824 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Всего число вылечившихся от COVID-19 достигло 230 397.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в Нижегородскую область
— 50 стран мира заинтересовались российской вакциной от коронавируса