В понедельник в Москве ожидается до +16°С

В понедельник, 14 сентября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так днем воздух прогреется до +14°С — +16°С. Прогнозируется западный, северо-западный ветер со скоростью 7 — 12 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +7°С — +9°С, скорость ветра опустится до 5 — 10 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз погоды доступен на странице погоды.