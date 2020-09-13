В Чехии заявили о второй волне коронавируса

Главный эпидемиолог Чехии Роман Примула заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса, пишет ТАСС.

«Вторая волна пандемии уже здесь. Мы можем говорить о ней. Вторая волна началась в Чехии», — сказал Примула.

Эпидемиолог подчеркнул, что в Чехии может возникнуть нехватка мест в больницах, если власти не предотвратят неконтролируемый рост заражений.

В Чехии коронавирусом заразились 35,4 тыс., выздоровели 21,2 тыс., погибли 453 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 29 млн, умерли больше 900 тыс. человек.

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