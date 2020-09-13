Протестующие начали разбегаться в Минске после прибытия техники МВД и задержаний

Большая колонна спецтехники МВД и автозаков прибыла к митингующим у проезда Дрозды в Минске, где живут некоторые высшие чиновники Белоруссии, передает РИА «Новости».

По словам корреспондента, в настоящее время уже начались задержания. Демонстранты стали разбегаться.

Ранее Telegram-канал Nexta писал, что собравшиеся на очередную акцию протеста люди двинулись к местам, где живут белорусские мэры и начальники полиции. Они собрались в районе проспекта Независимости и пошли на проспект Победителей. После этого протестующие должны направиться в Дрозды.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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