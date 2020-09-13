Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в Нижегородскую область

Первые дозы российской вакцины от коронавируса поступили в медицинские учреждения Нижегородской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

«Пока это небольшая партия, которая позволит начать вакцинацию медицинских работников из учреждений здравоохранений региона. Для приема вакцины в области было заранее подготовлено все необходимое оборудование, персонал прошел дополнительный инструктаж», — заявил губернатор.

По его словам, вакцинация в регионе начнется уже в понедельник. Первые уколы будут сделаны медицинским работникам, которые не переболели коронавирусом.

Всего в Нижегородской области зафиксировано 29 657 случаев заражения коронавирусом, скончались 520 пациентов.

Ранее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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