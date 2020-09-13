В Минске начались задержания перед акцией протеста

В Минске задерживают активистов перед началом акции протеста «Марш героев». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Минска Наталью Ганусевич.

«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия», — сказала она.

Представитель ГУВД добавила, что задержанные будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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