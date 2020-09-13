Коронавирусом в Иране заразились более 400 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 400 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минздрава страны.

«Число новых случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 2 089, общее число заразившихся достигло 402 029», — сообщил представитель Минздрава.

Отмечается, что с начала пандемии жертвами инфекции стали 23 157 иранцев, в том числе 128 — за последние сутки. Выздоровели 346 242 пациента.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 28 млн, умерли более 920 тыс. человек.

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