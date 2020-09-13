На протестах в Белоруссии 13 сентября задержали больше ста человек

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Белоруссии на акциях протеста 12 августа было задержано 114 человек. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

«Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан», — написала она.

Представитель МВД отметила, что в Минске были арестованы 99 человек.

До рассмотрения в суде административных дел арестованными остаются 87 граждан.

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