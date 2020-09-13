Число заболевших COVID-19 в Москве выросло на 650 за сутки

Коронавирусом в Москве за последние сутки заразились еще 650 человек, сообщает оперштаб по инфекции в Telegram-канале.

Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице с начала пандемии возросло до 271 097.

Жертвами инфекции числятся 4 982 пациента, выздоровели после лечения 229 573 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 28 млн, умерли более 920 тыс. человек.

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