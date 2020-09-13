Более 50 семей лишились крова после пожара в многоэтажке Краснодара

Крупный пожар, который вспыхнул ночью в многоэтажном доме в Краснодаре, уничтожил 54 квартиры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова мэра города Евгения Первышова.

«Предварительная причина пожара — неисправность проводки. В доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры. Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице «Кавказ», при необходимости будет выделена еще одна гостиница», — заявил мэр.

Он также пообещал всем, кто потерял жилье, материальную помощь от властей за счет городского бюджета.

Демонтаж опасных конструкций в здании начнется уже сегодня, дом будет взят под охрану, чтобы предотвратить мародерство.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре горит мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек, их разместили в одной из местных школ. Никто из жильцов дома не погиб и не пострадал.

Из-за инцидента ГУ МЧС по Краснодарскому краю было переведено в режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожара привлекли более 200 человек и 60 единиц техники.

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