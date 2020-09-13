СК возбудил уголовное дело из-за гибели человека при взрыве в Приморье

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели человека при взрыве в жилом доме в селе Вознесенка Приморского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружено тело 80-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что дело заведено по факту причинения смерти по неосторожности и уничтожения имущества по неосторожности.

Ранее глава Хорольского района Приморья Алексей Губайдуллин сообщил, что на втором этаже жилого дома в селе Вознесенка произошел взрыв. По его словам, причина взрыва пока не установлена. В настоящее время идет разбор завалов, из дома были эвакуированы 23 жильца. В результате инцидента погиб один человек.

Позже на месте взрыва был найден газовый баллон. Само здание не было газифицировано. Губернатор региона Олег Кожемяко проводит на месте взрыва оперативное совещание.

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