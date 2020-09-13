CNN: Минздрав США редактировал отчеты по коронавирусу для соответствия словам Трампа

Министерство здравоохранения и социальных служб США вносил коррективы в отчеты по ситуации c коронавирусом американских федеральных Центров по контролю и профилактикe заболеваний (ЦКПЗ), чтобы они не противоречили заявлениям президентa США Дональда Трампа, передает CNN.

По данным телеканала, эти отчеты не публиковались в первозданном виде, а сначала отправлялись в Минздрав, где они редактировались таким образом, чтобы не противоречить заявлениям американского лидера. Как отмечается, Белый дом якобы «старался принизить опасность коронавируса».

Согласно информации источников CNN, члены американской администрации считали, что эксперты ЦКПЗ могут намеренно действовать не в интересах президента, в связи с чем была нужна редактура их отчетов.

Однако телеканал не приводит конкретных примеров, какие именно правки были сделаны в данных документах, как и сроков того, когда такое практиковалось.