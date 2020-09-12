Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье», — заявил Морозов.
Отцовский капитал планируется сделать частью нового приоритетного регионального проекта «Многодетный регион».
Губернатор также заявил о необходимости меры поддержки для женщин старше 35 лет.
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