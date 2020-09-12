Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
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Легкомоторный самолет SportStar совершил жесткую посадку в подмосковном городе Щелкове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«В 17:00 от очевидца поступило сообщение, что в районе села Душоново произошла жесткая посадка легкого самолета SportStar», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на борту находился один человек. Его состояние не уточняется.
Подробности происшествия выясняют спасатели.
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