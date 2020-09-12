Четыре человека стали жертвами взрыва в сирийском Рас-эль-Айне
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В результате взрыва в сирийском городе Рас-эль-Айн (на границе с Турцией) погибли четыре человека — три женщины и пожилой мужчина. Об этом сообщает агентство SANA.
Отмечается, что еще пять человек получили серьезные травмы. Все пострадавшие — мирные жители.
Взрыв произошел у здания почты.
По данным источников, еще один взрыв прогремел вблизи хлебопекарни, был заминирован мотоцикл.
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