Поврежденный атакой ВСУ причал в Новороссийске решили снести

Руководство Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) приняло решение демонтировать выносное причальное устройство ВПУ-2 в Новороссийске, которое ранее получило значительные повреждения в результате атаки украинских беспилотных катеров. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

»<...> данное устройство получило повреждения после целенаправленной террористической атаки безэкипажным катером. Степень повреждения устройства исключает его дальнейшую эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что, несмотря на сложные метеоусловия, специалисты компании завершают ремонт третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) и готовятся к сносу ВПУ-2.

»<...> на указанном устройстве выполняется частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов грузовой системы», — пояснили в КТК.

В ночь на 29 ноября 2025 года украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков зафиксировано не было.

Ранее атаки Украины на танкеры в Черном море назвали «геополитическим саботажем».