«Величайший камбэк»: Пугачева может вернуться на сцену уже летом

Народная артистка СССР Алла Пугачева может вернуться на сцену летом 2026 года. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, Примадонна готова рассмотреть предложения частных заказчиков за пределами России. Профессиональную деятельность знаменитость согласна возобновить к лету, поскольку на данный момент все ее внимание сконцентрировано на семье.

«Неформально дала понять — стоит ждать величайший камбэк, и летом рассмотрит предложения на мероприятия», — утверждается в посте.

Другие детали не сообщаются. Также неизвестно, готова ли Пугачева петь на сцене России.

В конце августа 2024 года продюсер Леонид Дзюник рассказывал, что вернуться в Россию певице ничто не мешает — она сохранила российское гражданство, ей начисляется пенсия.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

