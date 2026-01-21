Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

«Величайший камбэк»: Пугачева может вернуться на сцену уже летом

Mash: Алла Пугачева готова вернуться к частным выступлениям летом 2026 года
Алексей Малахов/VK

Народная артистка СССР Алла Пугачева может вернуться на сцену летом 2026 года. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, Примадонна готова рассмотреть предложения частных заказчиков за пределами России. Профессиональную деятельность знаменитость согласна возобновить к лету, поскольку на данный момент все ее внимание сконцентрировано на семье.

«Неформально дала понять — стоит ждать величайший камбэк, и летом рассмотрит предложения на мероприятия», — утверждается в посте.

Другие детали не сообщаются. Также неизвестно, готова ли Пугачева петь на сцене России.

В конце августа 2024 года продюсер Леонид Дзюник рассказывал, что вернуться в Россию певице ничто не мешает — она сохранила российское гражданство, ей начисляется пенсия.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Познер рассказал, когда вернется на Первый канал. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27672157_rnd_7",
    "video_id": "record::076f84b1-e431-4ec8-b98d-1f0ead7fb873"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+