Стало известно о беременности второй леди США

Супруга вице-президента США Джея Ди Вэнса и вторая леди страны Уша Вэнс в социальной сети X сообщила о беременности.

«Мы рады поделиться новостью о том, что Уша беременна четвертым ребенком, мальчиком», — говорится на странице женщины.

Уточняется, что ребенок должен появиться на свет в конце июля.

26 декабря 2025 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила о своей беременности. Она уточнила, что с мужем ожидает девочку. Ливитт выразила благодарность президенту США за создание условий, поддерживающих семейную жизнь, и выразила надежду, что 2026 год станет отличным годом.

22 декабря Джей Ди Вэнс во время интервью порталу UnHerd предложил всем, кто оскорбляет его жену, «поесть дерьма». Политик в своей речи упомянул ультраправого активиста Ника Фуэнтеса и бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которые резко и оскорбительно высказывались в адрес его жены Уши. Псаки с пренебрежительным сочувствием заявила, что Ушу надо «спасать» от ее собственного мужа. Она призвала ее «моргнуть четыре раза», если не все в порядке в ее семье.

Ранее Джей Ди Вэнс попал под шквал критики после слов о желании обратить жену, имеющую индийские корни и выросшую в индуистской семье, в христианскую веру.