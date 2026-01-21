Увеличилось число пострадавших при атаке на дом в Адыгее

Кумпилов: число пострадавших при атаке дронов на дом в Адыгее увеличилось до 13

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на многоэтажку в Адыгее увеличилось до 13, два человека находятся в реанимации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

По его словам, всего в результате налета пострадали 13 человек, девятерых госпитализировали, семь человек находятся в больнице поселка Энем.

«Два человека – в больнице близлежащего Краснодара. Двое находятся в реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет», — уточнил Кумпилов.

Глава республики также рассказал, что посетит в ближайшее время пункт временного размещения (ПВР), где находятся 27 человек, в том числе один ребенок.

В ночь на 21 января БПЛА атаковал Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея.

По предварительной информации, в поселке сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Власти объявили режим ЧС районного уровня и пообещали оказать помощь всем нуждающимся. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь сообщил, что больницы региона готовы принять пострадавших из соседней Адыгеи.

Ранее в Адыгее и на Кубани эвакуировали многоэтажки после атаки беспилотников.