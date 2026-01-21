Глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС защитить Гренландию от США

Глава ЕК: ЕС предпочитает диалог с США, но готов действовать при необходимости

Европейский союз в вопросе Гренландии рассчитывает на диалог с США, но при необходимости готов принимать меры. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.

По ее словам, до конца этой недели (до 25 января) европейские лидеры проведу встречу, чтобы обсудить ответные меры.

«Мы на перепутье. Европа предпочитает диалог и решения, но мы полностью готовы действовать, если это необходимо, единством, срочностью и решимостью», — сказала фон дер Ляйен.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее Дмитрий Медведев сравнил гренландский вопрос с СВО.