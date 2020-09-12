Здание Ростехнадзора в Екатеринбурге горит на площади 700 кв. м
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В административном здании Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Возгорание произошло по адресу переулок Северный, 7.
«Там горит кровля. Пострадавших нет. На месте работают пожарные подразделения», — рассказали в спасательном ведомстве.
Площадь пожара составляет 700 кв. м.
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