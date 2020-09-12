В Белоруссии задержали 32 демонстранта 11 сентября

В ходе демонстраций 11 августа в Белоруссии были задержаны 32 человека. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека», — сказала она, добавив, что арестованными до рассмотрения административных дел в суде остаются 18 человек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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