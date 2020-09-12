Власти Орегона предупредили о многочисленных жертвах природных пожаров

Власти американского штата Орегон прогнозируют многочисленные человеческие жертвы из-за природных пожаров. Об этом заявил губернатор штата Кейт Браун у себя в Twitter.

«Мы знаем, что пожары привели к гибели людей и уничтожению тысяч построек. Мы знаем, что имеем дело со смертями, вызванными пожарами, и готовимся к случаям массовой гибели людей, учитывая имеющуюся информацию и количество уничтоженных строений», — говорится в сообщении.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что 16 августа в районе парка Долина Смерти в Калифорнии температура воздуха прогрелась до +54,4°C, что может оказаться рекордом для штата. По прогнозам, тепловая волна продолжит двигаться по западному побережью. Из-за высокой нагрузки на электросети в Калифорнии многие жители остались без электричества. 18 августа штат объявил режим чрезвычайной ситуации.

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